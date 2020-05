吳彥祖(Daniel)與Lisa S.所生的女兒Raven昨日7歲生日,他在社交平台公開絕密圖片,就是Raven在產房出世時模樣,更清楚見到牀上的Lisa S.,是他們一家三口首張的珍貴合照。

吳彥祖網上向囡囡送上祝福:「7 years ago you stormed into my life and changed me forever. Happy 7th Birthday to my little Raven! You are growing up too fast! #girldad」大致意思指Raven於7年前闖進他的生命及改變了他,女兒成長得太快。

(即時娛樂)