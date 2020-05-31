【兩個夠皮】陳小春細仔花名Hoho 爆大仔Jasper妒忌弟弟 (13:15)

【今日直擊】陳小春日前再做老竇，太太應采兒為他誕下男B，大仔Jasper升呢做哥哥。小春今日到醫院探老婆及細仔，他透露細仔是5月29日出世，花名叫「Hoho」，意思好好。至於今胎是開刀還是順產？他說：「是開刀，因為順產很辛苦，開刀又唔難受，今次拍了很多片，上次就唔敢…，（有否剪臍帶？）不敢剪，留番專業人士去做，上次都無，入醫院有畀錢，是包剪的。」

提到大仔Jasper的心情，小春表示：「都開心，但之前有問過我『Daddy，咩叫Jealous（妒忌）？』，我不識答他，好難解釋給他知…，到最後同他講『Jealous is no big deal』。」小春指Jasper是有點情緒的，不似平日很多說話，於是今日會陪他多一點，下午陪踩單車，夜晚一齊睇波，令Jasper即時開心番，他認為小朋友一定有少少妒忌，作為大人睇番會是好笑又開心。

追問他自己的心情，小春說：「今次舒服很多，第一胎不知什麼，今次已有些印象，BB樣子亦似老婆。（會否再追個女？）不好了，辛苦，夠皮，一家四口，成雙成對！」

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（即時娛樂）