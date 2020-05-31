【專訪】監製方駿釗留伏線拍《降魔的3.0》 編審羅佩清爆主角犧牲 (23:05)

《降魔的2.0》結局篇，此劇監製方駿釗與編審羅佩清並不介意告訴觀眾，今次Big Boss就是「海魔」譚凱琪，因為劇集賣點是講角色之間的關係，人性的陰暗面，值得大家細味。首輯《降魔的》於2017年推出獲網民力推，製作人要延續下去，壓力比重新創作故事更大，方駿釗說：「論反應上季《降魔的》因為題材新，觀眾反應是比較熱鬧的。今輯觀眾可能期待小馬（馬國明飾）已是降魔大師，但這不是我們的設定，他仍然是市井小人物，要慢慢成長。」羅佩清指小馬會有所成長，經歷心理掙扎，故事發展要鋪陳，明白觀眾有好多想法，希望大家有耐性，會看到我想表達的劇集訊息，「小馬會成為好成功的降魔人，但他也是最失敗的人。」

羅佩清的作品經常整喊觀眾，今次亦不例外，劇中會有主要角色犧牲，而且不止1、2個。方駿釗稱觀眾對此會感驚訝，是意想不到的，會好激情，故要保持神秘。不過，據知跟魔交易的萊斯（鄧佩儀飾）是被犧牲的一個，而降魔人的天職是降魔伏妖，與羅剎不能共存，豪仔（胡鴻鈞）也會被離開。

方駿釗指《降魔的》是一個覺醒的故事，《降魔的2.0》是講成長，再開拍《降魔的3.0》會是另一主題，會否有第三輯出現要看公司的決定。不過，他們已留有伏線，跟萊斯交換靈魂的魔（Mephi）在今季未現真身，成為降魔大師小馬還要接受挑戰。

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（即時娛樂）