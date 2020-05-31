【唔慣冇歌迷歡呼聲】五月天履行5月之約 舉行網上演唱會 (21:50)

五月天在5月的最後一天，履行了5月之約。（YouTube截圖）

台灣天團五月天跟香港歌迷向來有「五月之約」，但今年因新冠肺炎疫情，被迫取消香港演唱會，不過五月天在五月的最後一天履行約定，並改為網上舉行《突然好想見到你演唱會》，演唱會在台北市立體育場舉行，全球「五迷」於今晚（31日）準時打卡「上班」，網上演唱會舉行了1小時，高峰時吸引逾60萬Fans捧場。

五月天先以《一顆蘋果》揭開序幕，他們之後步出場館，雖然要對住萬張空櫈演出，不過每張櫈上都放有熒光棒，五月天全員都落力表演，之後唱出《盛夏光年》、《孫悟空》和《星空》金曲。

之後他們表示今次演唱會場地，是他們首個萬人演唱會的舉行地方，五子坦言不太習慣沒有歌迷的歡呼聲和掌聲。主音阿信表示今次這個演唱會，對五月天來說是第一次，他又謂疫情令他們意識到這個世界會發生讓他們意想不到的事，五子盼疫情早日離去，之後他們再唱出《我不願讓你一個人》、《派對動物》和《離開地球表面》。

唱到《突然好想你》時，五月天更與李榮浩和蕭敬騰隔空合唱，之後五子跑到觀眾席上唱《戀愛ING》，還分享在家避疫生活，怪獸跟老婆學咖啡拉花﹑冠佑學下廚，而石頭之前身在英國，早前要提早返台灣，並隔離14日後，才再跟隊友開騷。

《突然好想見到你演唱會》曲目：

《一顆蘋果》

《盛夏光年》

《孫悟空》

《星空》

《我不願讓你一個人》

《派對動物》

《離開地球表面》

《突然好想你》

《愛情的模樣》

《戀愛ING》

《知足》《諾亞方舟》

《倔強》

（即時娛樂）