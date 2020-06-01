黎耀祥鄧萃雯余安安凌文龍做義工 派飯盒向基層市民送暖 (17:05)

黎耀祥（左起）、鄧萃雯、余安安及凌文龍一齊參與「有福同港‧有飯同享」活動。（大會提供／明報製圖）

黎耀祥、鄧萃雯、余安安及凌文龍等，近日參與「有福同港‧有飯同享」活動，擔任星級大廚炮製愛心飯盒，並親身派送給基層市民，讓大家有飯同享之餘，同時希望透過行動購買飯盒幫助食肆，保基層員工就業。

鄧萃雯說︰「好高興今次有機會同祥仔一齊做福幼基金會『有福同港‧有飯同享』煮食兼派送愛心飯盒，是好有意義的活動。我們做的每一個步驟，都將份祝福加在飯盒，希望能呼籲更多有心人支持，做更多愛心飯盒給有需要嘅朋友，我相信收到飯盒的基層朋友會感受到呢份心意。」黎耀祥指飯盒代表一餐溫飽，在這個疫情時期是十分需要，最重要是他們能力上做到，藉今次活動讓更多人知道，做善事是要群策群力，希望各界多多捐款支持，做到「有飯同享」及幫到食肆基層員工就業。

余安安及凌文龍今次以舞台劇母子檔齊心參與，安安有感而發表示︰「這次疫情帶給很多朋友生活上有點困難，但就算沒有疫情，人與人之間的關懷都很重要，特別是對基層及老人家，不只是一個飯盒，而是那份愛心，希望大家能夠付出多一點。今次拉埋契仔文龍一齊幫手，我們感到十分開心，能夠付出是一種福氣。」凌文龍感覺派出一個飯盒，代表一種關懷和慰問，加上在這個艱難時期，很多失業朋友需要幫助，覺得活動好有意義。

（即時娛樂）