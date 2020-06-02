五月天網上演唱會被轟沒誠意 主音阿信fb撰長文反駁 (18:37)

台灣天團五月天前晚（5月31日）履行「5月之約」，包下台北體育場舉行一小時的《突然好想見到你》網上演唱會，吸引全球超過4000萬歌迷收看。不過，事後有網民抱怨一小時的演出時間太短，而且還是預先錄影，轟五月天「這麼沒誠意是不是乾脆以後不要辦了啊」。

主音阿信在facebook寫下長文，對網民的不滿作出回應。他說︰「五月天很短？一個小時的Live，才不短。那些歌，你以真實人生緩緩累積，光陰終於帶你來到這個搖滾區。是你讓這67分鐘，每秒鐘都充滿無與倫比的醍醐回憶。」

阿信透露和隊員於4月底討論，大家都認為「5月之約」不能失。至第2次會議時，他們為演出討論場地、形式及歌單，幾乎列出了所有不可能的事，以及最不可能執行的方式。阿信說︰「像你們看到的舞台、燈光、螢（熒）光棒... 整個團隊夥（伙）伴卻沒有人質疑過一句。我們在一個空蕩蕩的體育場，整進那麼多東西到底要給誰看？因為我們都相信，你會在這裡（裏）。」

「值得嗎？不知道。我們只希望，每當未來的你，想起2020，不只有那些令人恐懼的、害怕的、失望的、迷惑的... 我們希望你記得2020，我們曾經那樣的分離失去了，我們也曾用這樣的依偎相聚著（着）。美好的、歡樂的、感動的、不羈的、緊緊相繫的、滿血復活的...還有一點笨拙的浪漫。什麼浪漫？據說是為你包下一個體育場，唱歌給你聽的那種浪漫。」

（即時娛樂）