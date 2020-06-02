【視覺行先】花一年時間拍新歌MV 郭偉亮玩命演出去到盡 (18:26)

郭偉亮指太太葉佩雯由整頭化妝及航拍也有參與MV的工作。（孫華中攝／網上圖片／明報製圖）

【專訪】46歲的郭偉亮（Eric Kwok），繼6年前為自己度身打造歌曲《Iron Man》後，再推出節奏輕快的新歌《Ripboy》；為了MV可以比CD延續得更長遠，他親身到冰天雪地景點拍攝，大玩snowboard的高難度花式，結果拍攝時間長達足足一年。

郭偉亮認為今時今日已很少人真金白銀買CD聽或專心聽歌，多數以視覺觀感行先才認識歌曲，「MV就似一張有代表性的卡片，比CD可以延續得更長遠。所以我寧願將心機和資金，全部投放在新歌《Ripboy》的MV，足足拍了一年」。

多年來，一直是滑雪發燒友的他，今次故意借題發揮，將自己擅長又狂熱的運動拍成MV，當中包含危險動作，不用替身，儼如玩命的他為「型」字搏到盡。其中一個滑過鐵通鏡頭已撻到他全身瘀傷，仍屢敗屢戰至成功完成動作為止；郭偉亮解釋只因喜歡就會去到盡，小時候是經常發白日夢，13歲才真正找到目標，而入行作曲做音樂並不是為名為利，就是抱住他的精神信念「Do what you love」，舉例第一次學習剪片，結果一剪就花上一年時間。

欲知專訪詳情，請留意明天（6月3日）明報娛樂版。

（即時娛樂）