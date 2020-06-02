鄧智偉陷桃色糾紛 高海寧忙拍劇無聯絡 拒談曾否被滋擾 (20:39)

【今日直擊】高海寧（高Ling）與無綫前音樂總監鄧智偉秘戀5年，有指兩人去年1月已分手，而鄧智偉近日捲入感情糾紛，他指去年被一名在夜場工作的姓沈女子不斷求愛、騷擾及言語恐嚇，連其家人、朋友及舊公司同事也受滋擾，他為此報警求助，但這位女子就聲稱兩人曾拍拖，後來反面收場。兩人各執一詞，令事件變成羅生門。鄧智偉接受傳媒訪問時，直言擔心高海寧安全。

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高Ling今晚7時半現身電視城，繼續為新劇《七公主》開工。她表示剛完成外景回來，準備拍攝廠景，叫傳媒有什麼事問回當事人較好。被問到跟鄧智偉是否已分手時，高Ling說︰「其實一直都是朋友。（擔心自己會被騷擾？）任何朋友出事，我也會擔心，希望盡快解決事件。（鄧智偉就事件影響到你而聯絡你？）我今早7時才收工，睡了3個鐘又開工，未有時間聯絡及處理任何事。（你最近一年可有被騷擾？）交給他回答比較好。」

鄧智偉回覆《明報》查詢時說︰「就這件事情已作出回應並刊登了，鑑於這件事情已交予警方和律師處理，我就不再作出更多的回應了，希望此事早日平息，亦真的不再希望有更多的受害者出現，亦真心希望她不要再騷擾我和我身邊的人，謝謝大家關心。」

（即時娛樂）