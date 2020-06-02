鄧智偉發聲明 認跟高海寧去年分手 被夜總會小姐誹謗恐嚇 (22:31)

無綫前音樂總監鄧智偉今日爆出桃色糾紛，被指跟任職夜總會的沈小姐糾纏不清，並與發展地下情多年的高海寧去年已分手。

鄧智偉晚上發出聲明交代事件，並表示這是最後一次說感情事：

我與高小姐已於上年一月分手，原因是聚少離多，我真的感到很可惜，她是一個好女仔，100分的女朋友，我們以前一直不高調處理感情事，所以我們也沒想過高調宣布分手！

因為有鑑於最近一系列的謠傳，以及向媒體虛報爆料的一位沈小姐，所以我有必要站出來澄清以及說明事實的真相，這位沈小姐對我本人、家人、朋友及舊公司同事，做出一系列的滋擾、恐嚇、勒索，捏造文件及向媒體報假新聞，本人已於本年二月已交給警方及律師處理，並於2月18日報警，而這位沈小姐於同月28日被警方「刑事恐嚇」拘捕。

我認識這個沈小姐是因為工作應酬，上年三月份在夜總會認識，她是一個夜總會小姐，彼此見過幾次而已。她取得我電話號碼後，不斷向我示愛及要求與我見面，我已明確拒絕，我再重申一次，我絕對沒有跟這位沈小姐拍拖！可是她從五月開始變本加厲，要挾若不能成為我女朋友，就會將她的騷擾行動升級，之後她真的在不同社交群組發佈改圖假圖假資料、以及與我的假對話，在外訛稱是我女朋友，甚至一天打幾百個電話搔擾我及舊公司的幕前幕後同事，近日更變本加厲向經理人恐嚇勒索，不勝煩擾，我也不知道這件事到底什麼時候能完結，但是事件已經進入司法程序，希望事件可以早日平息，而我在報案後，更得知尚有不同受害者受到她的同一手法恐嚇滋擾，好希望這次我出來說清楚以後，不會再有其他受害者受到她的恐嚇騷擾。在此，為我身邊的朋友及家人，受到的騷擾和不便，深感致歉！

最後關於這位沈小姐對於我的誹謗、恐嚇、滋擾及勒索行為，我以（已）全權交給警方及律師處理，並且保留追究的權利。

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（即時娛樂）