【最索魔女】人性險惡小馬被背叛 海魔Thalassa邪氣搶鏡 (00:51)

《降魔的2.0》結局篇，第22集，譚凱琪飾演的海魔Thalassa變身最搶鏡，先後有4個造型，是最索的魔女！譚凱琪是700年前降魔人天宇（羅天宇飾）的妻子允瑩，古裝造型好嬌俏。海魔得知小馬（馬國明飾）是天宇的轉世，誘他回到700年前的漁村，揭發天宇被殺之謎。大家也以為天宇跟海魔作戰而死，怎料他是被村民偷襲，原因是嫌天宇阻礙眾人出海尋寶！海魔跟天宇約定決戰，想不到天宇會被自己人背叛所殺，令她苦等700年。海魔Thalassa除了現代的造型，還變了兩個古典造型，網民口中的「凱琪BB」靚得嚟又帶少少邪氣，真係好靚女！

這集帶出的信息，人性比魔更險惡。小馬為眾人的安全設想叫停的士探靈團，大頭（蕭徽勇飾）被Thalassa的魔音影響，博出位增人氣希望成為演員，不理會小馬的勸告，帶頭跟一班的士行家反對小馬。他們跟電視台合作搞探靈直播，車隊駛入隧道便到了靈界。人會為利益而背叛最親近的人，正如大頭當初是獲小馬的關照才能加入的士隊並且獲支持。歷史不斷重演，700年前降魔人天宇為村民的安全，勸阻他們不要出海尋寶，他更為保護村民而跟海魔約定決一死戰。他萬料不及自己是死在貪心的村民刀下，人性真醜惡！

（即時娛樂）