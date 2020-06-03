【九把刀愛情三部曲】柯震東「犧牲色相」 做林依晨「專屬超人」 (16:28)

繼《那些年，我們一起追的女孩》及《等一個人咖啡》之後，九把刀同名小說《打噴嚏》改編登上大銀幕，《打》片將於7月23日在港上映。

電影由柯震東、林依晨及王大陸主演，海報今天正式曝光，林依晨為柯震東甜蜜理髮，似是一對情侶，殊不知只是男方的單戀。柯震東在戲中飾演大男孩王義智，電影故事講述，在孤兒院一起長大的義智、心心姐姐（林依晨飾）及建漢（王大陸飾），生活在一個存在着超級英雄的城市。

從小到大，只要義智想起心心姐姐，她就會打噴嚏；在義智心裏，善良又美麗的心心姐姐，就是世界的全部，亦矢志要迎娶她。長大後，心心姐姐離開了孤兒院，在城市裏，心心姐姐愛上了音波俠（張曉龍飾），一個完美的超能英雄，令義智的愛情故事還沒有開始，就遇上了最強勁對手。

為了成為心心喜歡的「勇敢男人」，義智日夜苦練拳擊，更參加了擂台比賽，雖然經常被打低，但屢敗屢戰，雖然多數的賽事也落敗收場，卻為他贏得「不倒俠」的稱號。當心心陷入危險時，他終於明白了自己存在意義：也許他永遠不能成為超級英雄，但他永遠是心心姐姐的專屬超人。在預告中亦可以看見，柯震東「犧牲色相」，經常被打得鼻青臉腫，一改以往電影中的靚仔形象。

（即時娛樂）