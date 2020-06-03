梁漢文邀袁富華任新歌MV男主角 提醒大家追夢初心 (16:48)

梁漢文（Edmond）最新歌曲《再見童夢零》MV，請來金像獎最佳男配角袁富華（Ben）及陳健朗演出，他自己雖然沒份參與，拍攝當日卻親自入錦田吉慶圍探班打氣。梁漢文說：「真的辛苦大家，我好想親自多謝Ben Sir、導演Welby Chung及陳健朗，因為很耐無新歌出，所以今次想做一首有意義的歌。『童夢零』是好耐以前的一架概念跑車，但無真正生產過，在歌曲中是代表人的一個夢想，人到了某個歲數，當你以為自己的童夢應該早已完了，但一件以前屬於超級劃時代的玩具，卻可能會令你再次想起，曾經得到過的快樂，其實從來不會變得落後。」

梁漢文指「童夢零」跑車玩具是他的收藏品，最近偶然機會下再出現，「近來大家多了時間留在家，有日在家收拾時發現以前一個歌唱比賽的小禮物『童夢零』模型車，我想透過這件事，提醒番大家原來都有你心目中的『童夢零』，例如我的初心，就是當初為何參加小型歌唱比賽，所以用了這個方向在2020年和大家見面，希望大家有同我一樣的感覺」。

《再見童夢零》MV故事講述飾演父子的袁富華及陳健朗一向不甚咬弦，兒子從小很有彈鋼琴天分，不過身為車房老闆的父親是老粗一名，對此完全不懂欣賞，更將兒子的鋼琴比賽奬品「童夢零」模型車打碎，其後偶然看到兒子在朋友間表演，終明白到兒子真心喜歡音樂，最後支持兒子出國留學，並送上童夢零模型車以示祝福。

（即時娛樂）