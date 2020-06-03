【自創「雀仔攻略」】李幸倪湊B過三關 呻湊仔好攰 (17:28)

李幸倪坦言湊B好攰，若將來有小朋友，她一定要做全職媽媽。（大會提供）

李幸倪（Gin Lee）為配合派台歌曲《敢》，近期先後接受多項挑戰，繼踩Roller、學紋身後，日前再挑戰湊仔！今次Gin要化身保母湊B「過三關」，包括餵BB食蛋糕、換尿片及剪頭髮，期間Gin表現雞手鴨腳，即使法寶盡出，BB依然爆喊，難怪她高呼「湊仔好攰」﹗

在接受「敢」湊仔挑戰前，Gin大叫心情緊張，她說：「其實我好鍾意小朋友，不過好耐未湊過，未知表現如何？」當BB出場時，Gin表現興奮，不過BB面對陌生的Gin，似乎不太受落，頻頻擰歪面，又放聲狂喊，Gin不斷出招，又唱兒歌、又扮鬼臉，直至使出自創的「雀仔攻略」即見成效，將BB「融化」拉近距離，她說：「BB一扭計，我就抱佢去睇雀仔，因為好多小朋友都鍾意睇啲郁嘅嘢，例如巴士、車、雀仔，所以呢招『雀仔攻略』係成功嘅。」

縱使成功同BB拉近距離，但Gin在餵食物時竟然「食檸檬」，BB頻頻擰歪面不理會Gin，最終一啖食物都沒有放進口，認真失敗；去到換尿片，當Gin為BB除褲，即傳來BB嚎哭聲，令Gin手忙腳亂，她說：「呢個（指條尿片）究竟係點除㗎？」最後使出渾身解數，勉強成功為BB換片。

完成湊BB挑戰後，Gin表示在眾多的挑戰中，今次是最難的一項，「好攰，如果我將來要湊小朋友，我一定需要full time（全職），因為又要工作，又要湊小朋友，體力上好難應付到」。

（即時娛樂）