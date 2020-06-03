【疫境轉型】麥長青做步兵代購物 張松枝致電求職遭cut線 (18:01)

ViuTV全新節目《中佬唔易做》明日（4日）播映，節目邀得6位資深演員，包括袁富華、古明華、張松枝、麥長青（麥包）、敖嘉年及艾威參與拍攝。新冠肺炎疫情依然肆虐，令6位中佬工作停擺，面對生計受影響，各人投身另一個新行業，接受新挑戰，包括茶餐廳雜工、油站服務員、司機及外賣員等，體驗箇中的辛酸。

麥長青和張松枝於首兩集打頭陣，各出其謀尋找新工作。麥包本著「朋友多，肯幫拖」精神，找來綠葉演員游飈幫忙。游飈於2004年創立環境工程公司做老闆，他介紹麥包到物流速遞公司，嘗試轉職做速遞員，但麥包在正式開工前，先要完成培訓，闊別校園多年的他，竟然在老師面前瞌眼瞓。

完成新手課程後，麥包開展了步兵工作，萬事起頭難，幾經掙扎他才接到首張代購單，卻遇上客人用英文落單，不懂英語的他唯有靠上網翻譯，幸得好心人幫忙。麥包受訪時表示：「以前覺得錢不重要，但現在小朋友讀大學，學費和生活費都是負擔，作為父母要掙錢，等他們可以讀好書，有一技之長傍身。｣

另一邊廂，松枝打電話求職，遭到cut線及拒絕，幸好在工作人員幫助下，獲得面試機會，他膽粗粗去到面試場地見工，口才不錯的松枝成功通過面試，但經理認為他態度囂張，有待改善，安排他開工前上課，學習銷售技巧，與年輕同事參加培訓課程，放下書包多年的松枝，面對他的電腦教學初體驗，過程似乎有些難度。

（即時娛樂）