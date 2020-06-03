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音樂會延至12月舉行 汪明荃玩打鼓挑戰 為全港市民打氣 (19:55)
文章日期：2020年06月03日
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汪明荃在活動上露兩手表演打鼓。（大會提供 / 明報製圖）
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汪明荃（阿姐）出席活動，宣布與香港中樂團合作的音樂會將延期至12月舉行，其間，阿姐即席露兩手示範鼓技，參與網上的「Drum Challenge（打鼓挑戰）」活動，為全港市民打氣。
（即時娛樂）
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