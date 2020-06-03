【新歌《南昌街王子》】薛凱琪被黃偉文一句說話搞喊… (21:05)

薛凱琪（Fiona）久未有廣東新歌，讓粉絲等到頸長。今年1月宣布重返娘家華納的她，近日終於推出由黃偉文（Wyman）填詞的新歌《南昌街王子》，這亦是Wyman為她寫整個童話系列的最後一首歌曲。

薛凱琪在社交平台分享MV及感受，她留言「收到 #南昌街王子 歌詞的時候我覺得它就是一份可以好好安慰我的禮物，它告訴我不用再這麼累去找完美的MR RIGHT。能夠找到簡單的南昌街的他，他以後便是王子。能看透這點我覺得這份便是每一個女仔能得到最後的禮物。@concertyy 說：『有種成熟，叫做走下南瓜車，不找獨角獸。因為人長大了，你終於明白，冇雷公咁遠的奇洛李維斯，不如實在有揸手的（乙明邨或般含道或小西灣或）南昌街王子！ #未至於天天寫 #但寫了薛凱琪18年 #她的作品其實一直有個童話的主題 #有時是傳統童話有時是都市童話 #人長大了總要moveon #這一首應該是我為她寫整個童話系列的最後一首 #此後是人生另一章節 #記得童話的好但明白它的虛無』

看到你說：『人長大了總要move on。這一首應該是我為她寫整個童話系列的最後一首』的這一句時候我便哭了出來，它大概是開心又感慨的淚吧。謝謝你18年來一直讓我活在溫暖安全的童話裡面，然後今天終於告訴我不用害怕走出來。 #其實那一個人存在嗎 #成熟透的你還期待嗎 #YY 我知道你說過此後是人生另一章節，但當我六十歲還在唱的時候可不可以再寫一個關於老人家的童話給我回憶一下。求求你！

我問了媽咪其實我BB仔嘅時候我哋係住係（喺）邊條街度，想看看會不會小時候原來鄰居已經出現了我的南昌街王子，她回我們住土瓜環偉恆昌新邨，但她忘了那一條街。我search了一下，所以我很有可能其實係 #新碼頭街公主、#美景街公主、#貴州街公主」。

過往，Wyman為薛凱琪打造了不少以童話故事為主題的歌曲，包括《尋找獨角獸》、《南瓜車》、《奇洛李维斯回信》等，至今仍令樂迷回味。

（即時娛樂）