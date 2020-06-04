【專訪】陳倩揚踢走贅肉做靚媽 開設群組分享瘦身心得 (22:10)

陳倩揚當選2008年香港小姐亞軍後繼而入行，12年前身形纖瘦，體重約100磅，現在已升呢人妻，更是兩子一女之母，體重難免飈升，不只外觀走樣，對工作也有影響。陳倩揚去年決心回復當年美態，誓要做個靚媽，在網上集思廣益的減肥餐單配合運動，向贅肉正式宣戰，見有成果後於網上開設群組「你得我得減肥團」，與大眾分享瘦身良方。

陳倩揚說自己立定決心減肥絕對是「真係肥」，去年8月在家玩電話時，發現身上明顯有贅肉，突然很想撇甩這些贅肉，「加上每次客戶要求影些靚相，揀衫方面真的覺得很頭痛，雖然沒有特別覺得困擾，亦懂得怎樣去修飾不易察覺，但心想不如扚起心肝去減磅。在去年9月1日正式開始透過飲食餐單，10多日已見效，輕了好幾磅，同事大讚塊面瘦了和身形薄了，有進步令我更加有恆心，至12月已算成功，所以很想和大家分享」。

陳倩揚透露現階段體重106磅，不會再刻意去減，始終生了3個小朋友，或多或少有點歲月痕迹，只想行出來精神，老公亦不喜歡她太瘦。提到群組成立至今已超過2萬人，她強調群組是自由參考、任意分享、一齊交流，而她純粹分享方法和心得，看到不少成員成功減磅，已經很有滿足感。

欲知專訪詳情，請留意明天（6月5日）明報娛樂版。

（即時娛樂）