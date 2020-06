next

由於受到新冠肺炎疫情影響,原定上月舉行的第73屆康城影展,改以嶄新形式出現,影展主席Pierre Lescure及總監Thierry Fremaux於香港時間今日凌晨公布56部入圍電影名單,但並不如過往般分為主競賽、非競賽、午夜及特別放映單元等,而是以「康城影展2020」之名,稍後移師到世界各地影展放映。

除了一片雲集香港7大名導的《七人樂隊》外,不少亞洲電影亦榜上有名,包括韓國賣座片《屍殺列車》的續集《屍殺半島》、《下女誘罪》林常樹的《Heaven: To The Land of Happiness》、日本女導演河瀨直美的《True Mothers》、深田晃司的《The Real Thing》、動畫大師宮崎駿兒子宮崎吾朗的《阿雅與魔女》,以及內地導演魏書鈞的《野馬分鬃》。

(即時娛樂)