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【循例檢查】張文慈上載醫院照片：我很健康喔… (17:02)

文章日期：2020年06月04日

張文慈今日在社交平台上載醫院照片，見她精神不錯，她留言解釋自己在醫院的原因，「在醫院聖經陪伴我 放心～我只是循例身體檢查，沒事～我身邊（體）很健康喔」

（即時娛樂）

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