Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
孫慧雪爆《姊妹淘》月中復拍 何依婷唔認忽然富貴 (22:59)
【頒獎禮閉門進行】《切爾諾貝爾》14項提名熱爆BAFTA (22:57)
【拍動作戲】56歲黎耀祥估不到仲要打 海俊傑又傷氣門 (22:42)
【曾辭退王家衛】黃百鳴話當年 爆張曼玉試鏡被叮走 (22:30)
【專訪】陳倩揚踢走贅肉做靚媽 開設群組分享瘦身心得 (22:10)
【愛心一家】吳尊帶仔女做公益：希望感受助人為快樂之本 (21:35)
【揭分手原因】梁云菲拒與金剛復合：我們較適合做朋友 (21:23)
【公益金】兩大阿姐級司儀壓陣 鄭裕玲汪明荃戴眼鏡對稿 (21:08)
【六四31年】黃耀明阮民安現身維園 和平悼念 (20:58)
【威水】鄧紫棋擁3首歌曲突破1億點擊 華語女歌手第一人 (20:33)
王梓軒34歲生日 籲粉絲將祝福轉贈更有需要的人 (20:20)
吳日言尊敬沉默的人︰拉攏關係不及畀錢助同業解燃眉之急 (20:10)
鄧健泓首獲最佳新導演獎 石詠莉炮製九大簋獎勵 (20:00)
黃依汶最拿手整水煮牛肉 陳國坤兩父子食唔厭 (18:53)
胡楓等子孫安排慶祝父親節 姜大衛歡迎兒子帶女友回家 (18:28)
【愛文青打扮】陳欣妍拍宣傳照 穿Sports Bra曬健康性感 (18:17)
藝人培訓學校疫情下延期開業 柳妍熙白交租8個月蝕300萬 (17:43)
【綠葉王】張松枝做配角感壓力小發揮大：主角往往限制多 (17:32)
傳黃宗澤追求陳嘉桓好友余香凝 被踢爆後反面封殺拒合作 (17:22)
馬浚偉訪問娛圏兩大女神 獲周秀娜劉心悠視為哥哥 (17:12)
【循例檢查】張文慈上載醫院照片：我很健康喔… (17:02)
【六四31年】何韻詩籲記住前人付出 梁芷珊稱港人未忘記 (16:27)
吳業坤解決頭髮問題重拾信心 學空手道自封「人間空氣」 (16:16)
【六四31年】藍奕邦︰最佳的悼念是認知了解及相傳真相 (15:15)
【六四31年】趙學而王宗堯甫相悼念 梁嘉琪有更深體會 (14:58)
【亞洲片爭光】《屍殺半島》《阿雅與魔女》入圍康城影展 (14:52)
【7大導聯手】杜琪峯監製新戲《七人樂隊》入圍康城影展 (13:47)
【疫情下分隔兩地】李榮浩越洋送驚喜 楊丞琳36歲生日感動落淚 (13:21)
新冠肺炎疫情反覆 甄子丹繼續捐口罩予本地社區 (12:29)
消息指40歲周勵淇上月中剖腹誕下6磅男嬰 (11:58)
【拍《BG~貼身保鑣2》】木村拓哉復工 防疫重裝備 (01:02)
【循例檢查】張文慈上載醫院照片：我很健康喔… (17:02)
文章日期：2020年06月04日
Share
張文慈入醫院身體檢查前幾日，曾跟小演員陳偲穎約會。（張文慈Instagram圖片／明報製圖）
prev
next
張文慈今日在社交平台上載醫院照片，見她精神不錯，她留言解釋自己在醫院的原因，「在醫院聖經陪伴我 放心～我只是循例身體檢查，沒事～我身邊（體）很健康喔」
（即時娛樂）
Share
MORE
傳黃宗澤追求陳嘉桓好友余香凝 被踢爆後反面封殺拒合作 (17:22)
馬浚偉訪問娛圏兩大女神 獲周秀娜劉心悠視為哥哥 (17:12)
【六四31年】何韻詩籲記住前人付出 梁芷珊稱港人未忘記 (16:27)
吳業坤解決頭髮問題重拾信心 學空手道自封「人間空氣」 (16:16)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK