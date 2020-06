鄧健泓首獲最佳新導演獎 石詠莉炮製九大簋獎勵 (20:00)

鄧健泓憑微電影《DREAMS COME TRUE》於影展中獲得最佳新導演(短片)獎項。(大會提供/明報製圖)

next

鄧健泓身兼導演、編劇及監製,由太太石詠莉主演的微電影《DREAMS COME TRUE》,於洛杉磯電影獎(LAFA)(Los Angeles Film Awards)中榮獲最佳影片15強「Best Picture Top 15 Finalists」,鄧健泓更首奪最佳新導演(短片)「Best First Time Director(Short)」。

鄧健泓表示:「實在興奮,得到一些認同,我好感恩。其實這次是攝影師Jacky叫我參加外國影展,當我猶豫之際,老婆對我說付出了那麼多努力,為什麼不嘗試,反正不會有損失。然後我分別報了幾個影展,包括洛杉磯、波士頓、溫哥華、澳門和北京,洛杉磯的LAFA最先公告結果,雖然拿不到Best Picture第一位,但幸運地拿了『Best First Time Director(Short)』,這是我人生第一個導演獎項,是一個很大的鼓勵。」鄧健泓暫時不用赴美攞獎,因為大會於年底舉行終選,會從所有得獎者及作品中,選出各項獎的終極大獎(Best Of The Best),屆時若有幸獲得殊榮就要去洛杉磯領獎。

石詠莉當然戥老公得獎開心,她說:「最初覺得他入圍已經是獎勵,沒想過會得獎,他能夠獲得最佳新導演,我很proud of老公,真的很感恩,希望他之後有多更好的作品。我會煮餐九大簋獎勵他。」

(即時娛樂)