鄧健泓首獲最佳新導演獎 石詠莉炮製九大簋獎勵 (20:00)

鄧健泓身兼導演、編劇及監製，由太太石詠莉主演的微電影《DREAMS COME TRUE》，於洛杉磯電影獎（LAFA）（Los Angeles Film Awards）中榮獲最佳影片15強「Best Picture Top 15 Finalists」，鄧健泓更首奪最佳新導演（短片）「Best First Time Director（Short）」。

鄧健泓表示：「實在興奮，得到一些認同，我好感恩。其實這次是攝影師Jacky叫我參加外國影展，當我猶豫之際，老婆對我說付出了那麼多努力，為什麼不嘗試，反正不會有損失。然後我分別報了幾個影展，包括洛杉磯、波士頓、溫哥華、澳門和北京，洛杉磯的LAFA最先公告結果，雖然拿不到Best Picture第一位，但幸運地拿了『Best First Time Director（Short）』，這是我人生第一個導演獎項，是一個很大的鼓勵。」鄧健泓暫時不用赴美攞獎，因為大會於年底舉行終選，會從所有得獎者及作品中，選出各項獎的終極大獎（Best Of The Best），屆時若有幸獲得殊榮就要去洛杉磯領獎。

石詠莉當然戥老公得獎開心，她說：「最初覺得他入圍已經是獎勵，沒想過會得獎，他能夠獲得最佳新導演，我很proud of老公，真的很感恩，希望他之後有多更好的作品。我會煮餐九大簋獎勵他。」

（即時娛樂）