【拍動作戲】56歲黎耀祥估不到仲要打 海俊傑又傷氣門 (22:42)

【今晚直撃】黎耀祥、海俊傑、曹永廉及韋綺姍今晚為《萬眾同心公益金》綵排，當中黎耀祥笑言面對3位唱家班有壓力，最初更想拒絕演出，「因為他們真的是專業，但他們叫我不要怕，話唱一定識的武俠劇主題曲，這樣才覺得好一些，放心好多，始終他們身經百戰，我只是出去搵食。當然因為是做公益金，做善事拍心口，都要試一試」。

提到主演劇集《殺手》就快播出，黎耀祥自己亦很期待，此劇是他有史以來打得最多一次，因此操得很弗，幾乎打勻劇中所有人，「拍得好辛苦，由夏天拍到冬天，記得拍攝第一日綁鞋帶時，汗水好似水喉般流落地，所以真的很期待」。

海俊傑亦認同打戲很辛苦，正如他正在拍攝的《陀槍師姐2020》，戲中要應付MMA場面，「之前跟羅仲謙打又傷手，再之前跟陳豪打，我氣門傷晒，那些軟組織走了出來，醫師要搵手推返入去，那刻痛到……又做艾灸及食中藥等，口服外服亦有，都值得，見出來的效果是靚」。56歲的黎耀祥亦指他當日膝蓋受傷，要去接受針灸，始終大家對打時無情力或打到側邊地方，時裝打鬥不同古裝刀劍，更估不到他們這些年紀要做這些動作，怎樣也不太明白，動作應是年輕人專利，他們應做些教練角色。

（即時娛樂）