【海魔原來係八爪魚】《降魔的2.0》小馬升呢 「羅拔迪尼路」助陣 (00:12)

《降魔的2.0》第24集，海魔Thalassa（譚凱琪飾）跟小馬（馬國明飾）的大戰還未正式開始，留待第25集大結局，小馬要連環收服海魔與豪仔（胡鴻鈞飾），預告篇見小馬好狠地對豪仔說：「今晚就要你喺度再死一次。」相信結局會好慘烈。

上集萊斯（鄧佩儀飾）因豪仔而死，兩人有淒美的道別，夢境中她在豪仔懷裏幻化成櫻花消失。豪仔求死，跪地求小馬降他，小馬面對兄弟情更矛盾。要降豪仔要先收服海魔，小馬與豪仔再闖魔域找海魔，並且要救芷若（黃智雯飾）。風獅爺（C君飾）不時以旁觀者身分出現，被觀眾嫌他行行企企冇作用，這集他終於出手，扮比利（易宇航飾）跟小馬同到魔域，他現真身要跟海魔正面交鋒；為讓小馬去救芷若，他甚至打算跟石敢當一樣犧牲，為芷若拼死作戰。

海魔與風獅爺的妖靈大戰，最大發現，原來Thalassa是八爪魚！這邊廂紅（風獅爺）藍（海魔）對戰打得激烈，小馬救芷若並送她返回現實，小馬獲芷若送激情一吻兼承諾會等他，果然勇猛得多。小馬返海邊喝停妖靈大戰，靈力升級成真正降魔人。負傷的風獅爺就讓小馬接力鬥海魔，估唔到小馬山長水遠是向Thalassa追的士費。兩人齊齊上的士，在海裏搖呀搖，對話中小馬指Thalassa對天宇（羅天宇飾）的執著並非憎恨，相反天宇是她的知音人。他稱善惡不在於海魔的歌聲，而是人心，她的魔音是誘發人面對心裏的真實欲望，露出黑暗的人性。

這集大頭（蕭徽勇飾）受魔音影響，他散佈魔音令社會大亂，大頭恨演戲恨到癲咗，還變身偶像羅拔迪尼路《的士司機》的造型，綁架龍貓仔要做一場大龍鳳。勞斯（麥凱程飾）出動，今次要智取，大頭撞車後想自殺，車廂突然見「羅拔迪尼路」在後座，並且說《的士司機》的經典對白：「You talking to me？」以道理感化大頭重燃希望，放棄自殺之念。原來「羅拔迪尼路」是比利所扮，勞斯在背後透過比利向大頭講道理。這幕連「羅拔迪尼路」都出埋，讓《降魔的》向《的士司機》致敬，好有心思！

（即時娛樂）