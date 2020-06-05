【囝囝暫住外婆家數天】林芊妤形同「失戀」：不習慣生活中沒有他... (18:45)

林芊妤（Coffee）不時在社交網分享和1歲多的囝囝「伯伯」母子互動片段，今午Coffee再貼出和囝囝合照，不過原來昨晚開始，Coffee要和B仔短暫分開，「伯伯」要在外公外婆家中住幾天，她回應網民時留言稱，希望囝囝順便戒奶：「今次只可成功不能失敗~想要他睡長覺和吃多點正餐，看他一直越（愈）來越（愈）瘦，令我很自責，飲人奶飲到日日唔肯食飯。」

Coffee又以為囝囝待在外公外婆家，他會想起媽媽，不過Coffee說：「以為他會一直找我，但看來想多了，大部分時間他跟哥哥們，玩得不亦樂乎，除了早上下午和晚上會找媽媽，反而是我太想念他，完全不習慣生活中沒有他，昨晚（4日）還經歷失戀一樣的失眠，半夜也突然想起，以前看到身邊有小孩的朋友，都會在想，她們雖然有自己BB，但人生失去了自由很可惜，到生小孩後才明白，自由對媽媽原來已不再是最重要，無論去哪裡（裏）都想把他帶上，雖然既麻煩又辛苦，但這種被束縛的幸福感，是做媽媽前未感受過的滿足和踏實，有失必有得是真的，想念兒子的媽媽上 #但今天回復單身生活也挺爽的」。

（即時娛樂）