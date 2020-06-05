亞視副總裁林文龍 破天荒現身無綫撐新劇宣傳 (19:40)

【今日直擊】林文龍、黃翠如、馮素波、連詩雅、陳自瑤等出席無綫（TVB）新劇《那些我愛過的人》活動。林文龍現職亞視副總裁，現身宣傳無綫劇集成焦點，黃翠如也忍不住問他友台會否幫手播《那》劇宣傳片。林文龍隨即反擊，笑翠如是有線的鎮台之寶，與擔任活動主持的區永權同樣來自有線。不過，前輩馮素波隨後一句「你不在無綫，又來無綫幫手宣傳，我希望再跟你飾演母子」，令林文龍語塞。

林文龍受訪時，坦言以亞視高層身分返無綫宣傳的感覺幾得意，今次可能是他現階段最後一次返無綫。被問到會否拉隊返亞視宣傳時，他說︰「娛樂圈應該百花齊放。杜之克有問我要不要將套劇放在亞視播，我真的無所謂，因為大家不是直接的競爭對手。未來的事，我持百分百開放態度，跟任何電視台也有合作空間。不過，我不能一廂情願，每間公司也有自己的守則，要先作探討。」

林文龍說《那》劇可能是他現階段的最後一套劇，因為亞視有很多工作要處理，亦需要有自己的製作，會開拍劇集，所以要着手找目標人物合作。至於無綫的台前幕後可會成為挖角對象，他說︰「以前年代綁到好死，現在自由度高好多。我們不是一個落地電視台，模式上有分別，能給大家更多工作機會，這絕對是好事。」

（即時娛樂）