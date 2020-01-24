SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

陳自瑤否認「520」戴婚戒放閃︰是道具戒指 (19:56)

文章日期：2020年06月05日

【今日直擊】陳自瑤與丈夫王浩信屢傳婚變，她出席新劇《那些我愛過的人》活動時，被問到突然於「520」當日在社交網上載戴着婚戒的照片時說︰「其實我一直沒戴婚戒，這只是拍《BB大晒》的道具戒指。」

 

（即時娛樂）

MORE