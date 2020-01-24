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陳自瑤否認「520」戴婚戒放閃︰是道具戒指 (19:56)
文章日期：2020年06月05日
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陳自瑤5月20日突然在社交網上載戴了婚戒的照片。（陳自瑤Instagram圖片 / 孫華中攝 / 明報製圖）
陳自瑤說她一向不戴結婚戒指。（ 孫華中攝）
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【今日直擊】
陳自瑤與丈夫王浩信屢傳婚變，她出席新劇《那些我愛過的人》活動時，被問到突然於「520」當日在社交網上載戴着婚戒的照片時說︰「其實我一直沒戴婚戒，這只是拍《BB大晒》的道具戒指。」
（即時娛樂）
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