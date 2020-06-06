【降魔的2.0】小馬博愛太花心 編審話：英雄自然多人鍾意 (00:11)

《降魔的2.0》第25集大結局，劇中小馬（馬國明飾）先後惜過啤啤（劉佩玥飾）、海魔Thalassa（譚凱琪飾）與芷若（黃智雯飾），認真好艷福。小馬惜啤啤是他作主動，別離在即，他跟啤啤是流淚眼對流淚眼，好感動。至於芷若跟小馬的發展是網民叫不爽的，芷若主動攬惜小馬，跟他有不見不散之約，但兩人卻未有進一步發展。不過，編審羅佩清（Ruby）早前接受訪問時提到芷若的女主角位置，她不是傳統劇集的女主角，總是在男主角身邊。芷若是女主角，因為此劇以降魔主題而她可能是降魔人，看來要等《降魔的3.0》才看到這劇情發展。

今晚（6月5日）大結局，海魔Thalassa跟小馬的吻好浪漫，小馬眼中她並非海魔而是阿花，回憶兩人的相處，他又眼濕濕。有網民對小馬不滿，指他個個都鍾意。問Ruby筆下的小馬是否太花心？她笑說：「英雄自然多人鍾意。」

大結局小馬、豪仔（胡鴻鈞飾）與晶晶（謝雪心飾）三母子的離別戲好慘情，小馬要親手降伏豪仔，晶晶親眼目睹豪仔灰飛煙滅，兄弟情、母子情，好大個「催淚彈」。Ruby話自己都睇到眼濕濕，三個演員都演得好！

（即時娛樂）