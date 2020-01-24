《降魔的2.0》結局伏線多 勞斯疑賣靈魂換萊斯重生 芷若靈界感應未斷 郭展明魔子現身 (00:47)

為救豪仔而死的萊斯再現身，勞斯身上多了一個印記，疑將靈魂賣給魔鬼，換來萊斯的重生。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

芷若驚見已死的龍婆，龍婆說自己是未來的她。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

《降魔的2.0》今晚大結局，馬季（馬國明飾）與豪仔（胡鴻鈞飾）兄弟始終不能共存，馬季忍痛將豪仔打至灰飛煙滅，免他最終失去人性成為食人的羅剎。一直深愛古代降魔人天宇的海魔Thalassa（譚凱琪飾），為救被她認定是天宇轉世的馬季而犧牲自己。

雖然馬季與豪仔、Thalassa之間的結局塵埃落定，但他與芷若（黃智雯飾）的感情在再一次經歷生死之戰後，始終未有踏前一步。最後一集為開拍《降魔的3.0》埋下不少伏線。

晶晶（謝雪心飾）失去豪仔後，未知是否未能放下馬季親手降了豪仔的心結，對馬季非常冷淡。馬季再次駕駛的士來到十字路口，自言只想有個家。他慨嘆降魔原來是個詛咒，兜來兜來最終卻進入死胡同，成為真正降魔人的同時，也成為一個最失敗的人。此時，其的士上的迷你「石敢當」公仔竟流下眼淚。

每天繼續在醫院內救人的芷若，某夜正在搶救已停止了心跳的龍婆（羅蘭飾）時，龍婆突然睜開眼起身，對芷若說她就是未來的芷若。鏡頭一轉，芷若在醫院外遇上在上輯已被兒子郭展明（黃子恆飾）殺死的郭伯伯（劉江飾）。芷若上前跟郭伯伯談話時，芷若突然被一道紅光帶離現場。原來，風獅爺（C君飾）一直暗中守護住芷若。

芷若走後，郭伯伯面前出現一個男子，那個背向鏡頭的神秘男子叫郭伯伯做爺爺。猶記得阿Ling（林凱恩飾）今輯為「魔警」郭展明誕下兒子後一度想尋死，最後馬季叫大話魔王比利（易宇航飾）扮成郭展明，叫阿Ling將兒子養育成人後為他報仇。阿Ling與郭展明當日發生關係時，郭展明已入魔，阿Ling的兒子極可能一出世已有魔性，但按劇中的時間計算，阿Ling的兒子應該仍是個BB。這個叫郭伯伯做爺爺的神秘男子，到底是誰，相信要留待下一輯才有答案。

萊斯（鄧佩儀飾）為救豪仔而死，但最後一集卻再次現身，跟孖生弟弟勞斯（麥凱程飾）對打。萊斯9年前為救病重的勞斯，將靈魂賣給魔鬼Mephi，身上留下一個魔的印記。勞斯跟家姐對打後脫去外套，驚見其身上也有一個類似的印記，令人懷疑勞斯為了令家姐起死回生，可能也將自己的靈魂賣給魔鬼。而這個魔鬼會否是Mephi，還是其他魔鬼，疑團似乎要等下輯才能解開。

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（即時娛樂）