【曬合照】黃智雯攬實胡鴻鈞 「啤啤」「莉莉」愛不滅 (13:32)

無綫劇《降魔的2.0》昨晚（5日）播出大結局，但劇集留下許多伏線，未知是否為《降魔的3.0》鋪路？而劇中演員在社交網貼圖，黃智雯﹑胡鴻鈞和何遠東，都分享了拍《降魔的》和《降魔的2.0》合照，相中智雯同樣攬實鈞鈞，十分搞笑，智雯說：「兩年啦~降魔的1...降魔的2.0...唔知有無第三張相呢？」而何遠東亦說：「降魔的1✅降魔的2✅降魔的3...待續﹗﹗ #降魔的2 #兩年前兩年後」胡鴻鈞則說：「errr...我愛你地（哋）❤️﹗」

「啤啤」劉佩玥和「莉莉」譚嘉儀亦在社交網訴心聲，譚嘉儀說：「雖然啤啤已經去左（咗）目的地，但係莉莉永遠都唔會忘記啤啤，我地（哋）嘅愛係唔會熄滅的。」劉佩玥則說：「多謝大家喜歡降魔的2.0，多謝大家喜歡啤啤，多謝大家一直支持劉佩玥。」

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（即時娛樂）