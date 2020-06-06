【見證兩位巨星奇妙關係】太保爆成龍好驚洪金寶 (14:34)

憑電影《叔‧叔》膺香港電影金像獎影帝的太保（原名：張嘉年），日前接受商台《1圈圈 星光背後》梁泰來訪問。太保18歲時經師父午馬入行，由邵氏年代、張徹導演的場記做起，後來轉行做演員。於8﹑90年代，太保參演過百部電影，見證香港多代巨星風采，當中包括於《龍爭虎鬥》一片合作過的李小龍。太保說：「李小龍好瘦、唔大隻，但動作超快。他對我們武師好好，對好多人都係，只係對導演同老闆惡！」

另外，太保亦先後曾在成家班及洪家班合作，他亦見證過成龍與洪金寶兩師兄弟之間的奇妙關係：「成龍好驚洪金寶，大師兄是冇面畀，會公開罵人，成龍於片場內一聽到洪金寶到場的聲音，就會從後門走人，費事畀人公開批評嘛。不過，成龍很尊敬大師兄，巿道不好時，會叫我們一班武師要撐洪大哥。」

節目中，太保還透露8﹑90年代，曾一日孭3組戲，月賺數十萬，不過，他坦承當年跟不少圈中人一樣，花弗愛玩愛蒲。直至40歲，太保找到令他定下來的台灣籍太太，他說：「我算遲婚，是透過侯孝賢導演於香港聚會認識太太。張太吸引我是她的『慈母型』，不像我從前認識的女性，感覺該是她。我們交往了2年後結婚，也很偶然，沒求婚，行街時我問她有沒有帶身分證，就走去登記，事實至今證明我沒揀錯，她為我生了一對仔女，改變我很多，令我一切以家庭為先。」太保更說，要不是太太鼓勵，他不會接拍《叔‧叔》這部電影。」

（即時娛樂）