【會好好照顧老竇】林日曦撰長文悼亡母：你不必再掛心 (17:10)

「腦細」林日曦丁母憂，今天林日曦在社交網貼了風景照表達哀傷心情，他寫道：「你估我唔知點解你要突然走咗去咩？

你放心啦，呢排我同老豆（竇）勁friend，而且佢開口埋口都係你。問佢想食乜，佢話：『你阿媽鍾意食羊扒..』問佢想去邊，佢又話：『以前同你阿媽會落街散步..』 明明開頭佢叫我決定哂（晒）所有嘢，點知後尾佢諗諗下又會話：『你阿媽鍾意呢張相..』﹑『你阿媽唔鍾意百合..』﹑『你阿媽好怕大煙..』，真係畀佢吹漲..我而（依）家先知道，原來佢係咁深情、咁愛你。

雖然呢排狀況確係麻麻地（哋），撞正我工作最忙，撞正我病病地（哋），但我當呢個考驗係個game，每日打大佬每日過版，其實過過吓又OK。總之我應承你，呢世人我點都會扮返一次乖仔。以後我會照顧好老豆（竇），老豆（竇）都會照顧好我；我同家姐又會互相照應；而且有好多好人用唔同方式陪伴我哋幫助我哋；所以，你不必再掛心。

從來冇親口同你講過呢三個字，而（依）家你畀我喺網上扮下孝順仔啦：『媽，我......』算啦都係太肉麻，下次見到你再親口同你講。係咁。」林日曦之後再留言：「感謝大家，我冇事，只係忍唔住抒發下X up下，我頂得住有餘。」

（即時娛樂）