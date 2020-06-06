【已冇聯絡】曾是好拍檔 黎彼得憶與許冠傑恩怨情「愁」 (18:25)

著名填詞人黎彼得日前接受由車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，黎彼得與歌神許冠傑（Sam）合作無間，2人炮製出多首經典金曲，節目中黎彼得分享與Sam合作的恩怨情「愁」，以及自己的女人緣。

向來我行我素的黎彼得，最開心是16歲時為自己改了新名，從此改運：「我小學五年班輟學，喺街邊幫阿媽賣報紙，日日坐喺度睇武俠小說。當年入咗一間印度行做工後，啲人知我冇英文名幫我改做Peter，從此我叫黎彼得，唔再叫黎成就，果然條命就冇咁苦！」

年輕時的黎彼得喜歡聽偶像Sam歌曲，尤其喜歡《天才白痴夢》寫人生如夢、世事如棋的道理：「估唔到佢（Sam）喺《年青人周報》見到我寫專欄，就話要識我，因為當時Sam為《半斤八両》填詞，有句『夠薑就揸槍走去搶』出現問題，佢發覺一個人寫詞唔足夠，要搵個拍檔，可能佢欣賞我古靈精怪嘅腦袋...」黎彼得憶述：「我幫佢執翻（歌詞），加咗『滾水淥豬腸、濕水炮仗點會響』，又幾得意，不過佢話嗰首歌就唔可以出我個名，我話冇問題，其他歌佢都有出我個名。點知我哋一合作就好似炸彈咁勁，好轟動！電影《半斤八両》12首歌首首都跑出，內容包括有打麻雀、玩show hand，阿Sam即時好入世，大家好接受。其實我哋付出好大，晚晚通宵傾偈度橋，我哋嘅相處就好似『乞兒與王子』，佢咁紅都當我老友約我去游水、釣魚，大家好合拍！Sam本來唔煙唔酒，但識咗我之後，開始同我一齊食雪茄飲香檳，享受一下！佢教曉我好多，又介紹我去電視台做編劇，佢係我恩師，我哋擦出火花，不分你我！」

黎彼得又感慨2人關係變化：「後來經過七年合作，因為輿論，我哋開始有唔夾，其實我冇介意（填詞人）排名嘅先後，難得佢畀我出我個名，不過其實唔出都得㗎...佢提議不如分開一下，呢次並非一廂情願（其實大家都有同感），因為（我哋）開始冇話題，冇偈傾，佢太太亦都唔想我出現，因為晚晚同個男人一齊喺屋企通頂，嗰陣Sam都話，我老婆又投訴今晚又同你一齊...分開咗之後我自覺多咗存在價值，唔再依賴別人，唔需要人哋關照。我封筆幾年後，黎小田就叫我出山寫《Monica》嘅詞。」淑梅姐問及和Sam合作的7年，是否其人生中的高位，黎彼得回應：「有人說我功高蓋主，講真功未高過，亦都冇蓋過主，Sam好早已經係超級巨星！」

再追問2人是否有機會再合作？黎彼得表示沒有：「大家已經係長者，唔好玩啦！過去就係過去，無謂再依戀...分咗手之後已經幾十年，冇見亦冇通電話，最近Sam演出，我哋都冇再聯絡...但係我希望佢健健康康，唔好再掛心嗰啲筷子有冇人食過、嗰啲牀品係咪有好多塵蟎，繼續好似當年我拉佢去油麻地廟街食炒蜆，抱着大無畏精神，食完肚屙，屙完再食！最難忘喺嗰度見到鐵絲網上，由寫信佬寫上兩句『命裏有時終須有，命裏無時莫強求』，之後更成為《浪子心聲》嘅歌詞，紅足幾十年。我希望佢（Sam）繼續做個開心人，因為我多謝佢upgrade咗我，佢係我恩師！」

黎彼得雖然在幕前常演猥瑣小人物，他笑言自己有女人緣，皆因他是絕緣體，例如他可以拖住梅艷芳的手，聽她談得不到的愛情，男人辜負她的故事；又可以摸着佘詩曼隻手拍《洗冤錄》；拍攝《笑八仙》時，他曾在關之琳心口寫毛筆字：「靚女放心就係知道我冇歪念，我與有榮焉，又例如拍《富貴吉祥》時，導演要我性騷擾張曼玉，佢話唔使搵其他女士替佢嘅手，佢話係演員道德，其實佢哋知我嘅所作所為，就係正人君子。仲有當年翁美玲事件，吳君如不斷被追訪，佢為咗避記者，就嚟我屋企瞓咗成個禮拜，因為大家都住北角，佢又知我係絕緣體，我真係有心無力，亦都唔會情不自禁。」

（即時娛樂）