關心舊愛鄧智偉情緒 高海寧稱事件影響自己身邊人 (20:15)

【今日直擊】高海寧（高Ling）罕有在社交網交代感情狀況，不點名地表示要為她與舊愛鄧智偉那段早已逝去的感情輕輕劃上句點。高Ling今晚出席《萬眾同心公益金》時，說近日收到不少朋友的關心，為了令他們放心，以及不想再引起更多揣測，遂在社交網發文交代狀況。

相關新聞︰合照變單人相 高海寧刪走鄧智偉 為已逝感情劃上句點

有指她與鄧智偉在分手時間上的說法有出入，高Ling說︰「我多年來從不交代感情事，今次在社交網發文是為了不令朋友擔心。我們（與鄧智偉）有溝通，大家仍然是朋友。他已發了聲明，交代得很清楚。由於事件已進入司法程序，交由警方處理，不方便說太多。不過，這件事影響了我的身邊人，所以希望早日平息。」

記者追問影響了她哪位身邊人，高Ling未有交代，只說︰「事件已交由警方處理，我也不想再因這件事而被追問。（準備投入新戀情？）人生除了戀愛，還有很多。我最近忙拍劇，事件對我有影響。（有向鄧智偉了解情況？）我擔心他的情緒多一點，不希望事件再發酵下去，盡快平息。作為朋友，他做的所有事，我都支持和信任，希望他好。（他有否向你交代事件來龍去脈？）其實事件與我無關。我只是作為朋友，對他給予支持。」

（即時娛樂）