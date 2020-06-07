【專訪】亮相ViuTV真人騷唔怕無綫封殺 古明華敖嘉年逆境自強 (21:54)

古明華（左）不擔心演出ViuTV節目而遭無綫封殺；敖嘉年則表示希望有機會為他有份演出的無綫劇宣傳。（劉永銳攝）

古明華（古佬）和敖嘉年今年初先後約滿離巢無綫，毅然跳出效力多年的舒適圈往外闖。二人過檔ViuTV拍攝真人騷《中佬唔易做》，嘗試演藝外的工作，教大家逆境自強。

在節目中古佬變身家居用品店售貨員，他表示起初覺得很簡單能應付，但做落才知「味道」，自覺最多得30分不及格；嘉年則挑戰揸電單車送外賣，他表示因為沒經驗，故送餐時常發生電話沒電，以及導航錯誤情況，試過花2小時才完成一張單，破了「紀錄」。

縱使在演藝路上經歷不少高低，但他們從沒想過轉行。古佬表示試過轉組，他憶述在2009年，當時已入無綫15年，但自覺仍一事無成和很累，為對妻女負責任兼有穩定入息，毅然轉去配音組；嘉年自爆試過有電影角色原本已傾好，卻突然間沒了，又試過一日失去2、3個工作，起初會感失意，但跌得多反而再無這個感覺。

他們盼將來有機會拍ViuTV劇集，並強調與無綫關係良好，不擔心因亮相ViuTV而遭無綫封殺。古佬說：「反而是他們跟我說，你可以出外面拍，只叫我小心點去選擇拍攝的內容，還說若之後有合適角色也可再合作，我當然說好！」嘉年也希望稍後能為他有份演出的無綫劇《唐人街》及《伙記辦大事》宣傳。

無綫近年爆離巢潮，古佬認為無綫要開始轉型，全世界的電視台都不會像無綫一樣，養一大班人，全部都是部頭形式，適合的便合作，這對演員和電視台都是好事。

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（即時娛樂）