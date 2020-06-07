【結婚9周年】孫儷讚老公鄧超為家庭改變：唯有愛是永恆 (20:27)

內地女星孫儷和老公鄧超已婚9年，孫儷今晨在微博貼相，並撰長文抒發結婚9年的感受。她直言和老公，性格以至生活習慣其實都不太相同，但卻認識14年，並結婚9年兼育有兩個孩子，孫儷有感而發說：「今天我們結婚9年了....我仔細想了一想，我們兩個能生活在一起，其實挺不容易的。

他是個夜貓子，我喜歡早睡早起

他是個無辣不歡的人，我飲食清淡

他喜歡住北京，我喜歡住上海

他喜歡每天和人聊天，愛表達，我喜歡安靜不說話

他不喜歡運動，我喜歡運動

他愛喝冰咖啡，我愛喝熱茶

他愛哭，我喜歡平靜的情緒

他做事太隨性沒有計劃，我每天過著非常規律的生活

他開車不記路，我的腦子就是活地圖

他記性差，我記性好

他怕熱，我怕冷

然而...就這樣兩個人，在一起認識14年，結婚9年，有了兩個孩子，一個8歲，一個6歲，因為愛，他住到了上海，吃起了清淡健康的食物，盡量會做到早睡早起，一起做運動，只要有時間就去學校接送孩子，每天一起喝杯熱茶，曬曬太陽...自己還買了一本筆記本，寫起了自己的生活工作計劃，以免自己記性不好，總忘事情...

他一直在改變，為家在變，現在的我們，過着每天早睡早起，一起喝普洱，他看書，我寫字，曬太陽，聊理想，他喜歡做導演，我喜歡做演員的理想生活，時間飛快，唯有愛是永恒（恆）。」

（即時娛樂）