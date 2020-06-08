《那些我愛過的人》首播 林文龍黃翠如因車禍失摰愛 (18:04)

黃翠如罕有飾演大肚婆，並由連詩雅及馬貫東為她接生。（劇照／明報製圖）

林文龍和黃翠如在《那些我愛過的人》有不少經歷，不知兩人最終能否走在一起。（劇照／明報製圖）

由亞視副總裁林文龍、黃翠如、馬貫東、連詩雅及陳自瑤等合演的無綫新劇《那些我愛過的人》，今晚於翡翠台首播，故事由7年前一宗嚴重交通意外引起，兩對夫婦姜煜誠（林文龍飾）和太太蔡敏蕙（楊卓娜飾），方樂汶（黃翠如飾）和老公朱瀚輝（翟威廉飾）的人生因此起了極大變化；姜煜誠喪妻後，要獨力撫養女兒姜子優（蘇皓兒飾）；方樂汶喪夫後，要照顧女兒朱幸而（黃芷晴飾）及繼子朱嘉炳（顧定軒飾）外，與親妹方書文（連詩雅飾）關係又鬧僵……

林文龍對上一次現身無綫熒幕，已是2018年於《再創世紀》飾演商業奇才「高哲」，劇中跟鍾嘉欣飾演一對，之後他拍完《那些我愛過的人》後，於2020獲邀出任亞視副總裁，暫時放棄幕前的工作，觀眾今次要好好留意他的演出了。林文龍日前破天荒出席劇集宣傳，跟黃翠如於台上互窒，成為活動上的焦點。

黃翠如亦有一段時間未有劇集出街，因為《過街英雄》及《使徒行者3》拍好未播，故對上一齣劇已是2017年的《溏心風暴3》，翠如的粉絲要捧場了。

至於另一條主線，落在《愛‧回家之開心速遞》的「秦博思」馬貫東及歌手連詩雅，劇中馬貫東患有亞氏保加症，有社交障礙；連詩雅則是一名婦產科醫生，二人會有段感情線。

（即時娛樂）