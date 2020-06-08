【給老公女兒小禮物】梁詠琪化身說書人 分享正能量 (17:46)

靚媽梁詠琪（Gigi）加盟環球後，首張概念專輯《PRELUDIO》於後天（10日）推出。早前Gigi為拍唱片封套，除了特別訂製鮮紅長裙拍封面外，造型師還揀選一套純白色的半透上衣、配襯一條可騷其46吋長腿的絲襪，但這套衫卻令Gigi大傷腦筋。「今次遇到入行以來十大最具挑戰服飾，始終平日在家，會跟囡囡做甜品及焗蛋糕，只好在拍攝前，努力在家做腿部運動，感恩相片出來效果，大家都好滿意」。

這次為配合音樂旅途上新的一頁，Gigi與創作團隊花盡心思，她表示：「相隔4年再出專輯，對我來說是全新開始，所以選用西班牙語PRELUDIO做碟名，我覺得幾新鮮，而且家庭佔了我生命中一大部分，用西班牙文揭開我人生另一『序幕』，也是給老公和女兒的一份小禮物。」

成為媽咪後，Gigi得到另一個身分，就是「說書人」；這次Gigi要把「說書人」跟歌迷樂迷分享，帶大家進入她的閱讀世界，Gigi表示：「童話書看似簡單的給小朋友看的故事，但我發現，其中隱藏着人生大道理，所以這專輯其實是給成人收看的童話書，希望這本書可以帶給大家多一點正能量和希望。」

（即時娛樂）