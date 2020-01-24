【父女檔】珍惜與妻女相處時光 Tim@Dear Jane：每天就如父親節 (19:11)

父親節將至，Dear Jane主音黃天翱（Tim）與女兒Tanya獲邀為HUBLOT宇舶表拍攝平面宣傳照。拍攝現場所見，Tanya表情生動活潑，打起鼓來功架十足，面對鏡頭亦沒怯場；對此，Tim自豪地說：「可能因為她從出生後接觸音樂的機會較多，從小時候她已經會唱很多Disney的歌曲。樂器方面，她對結他和鋼琴非常感興趣，日後如果她想學，也會讓她學習音樂，她過得開心便滿足。」Tim又指自己無論工作有多忙，總會每天抽出最少一兩小時在屋企陪伴家人，「最近因疫情關係，多了時間在家，讓我體驗到在這個階段的小孩成長得特別快，所以能看着她嘗試新的事物，對我也有特別意義」。

今次父女檔拍攝腕表宣傳照，讓Tim非常感觸，因腕表對他來說意義重大。「我的第一隻腕表是爸爸送的，為了紀念我的1歲生日，就如一個神聖的儀式般記錄了當下。對我來說，時間恍如是一張白紙，任由你去記下什麼樣的故事。人的一生，就像是要用不同方式告訴別人你的生命如何，而我選擇了以音樂去唱出自己的故事。當你了解到何謂時間，就會當每天如父親節般過，珍惜每一刻與老婆和女兒度過的時光」。

（即時娛樂）