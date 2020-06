next

吳彥祖(Daniel)日前在Instagram上載挪威北部阿爾塔鎮發生泥石流的片段,報道指事發時最少8間屋及一輛車被直接沖落海。Daniel留言:「Be Water, my friend!」

「Be water」是已故武打巨星李小龍的名言,而這句名言就成為去年香港示威者的抗爭策略。因此,吳彥祖上載帖子後,有網民稱呼他做「手足」,亦有人多謝他「多謝支持香港抗爭者」,並打下「🖐🏻👆🏻」的表情符號(emoji)。

吳彥祖隨即發文並留言「Be Water, my friend. See link in bio.」,強調他是李小龍的粉絲,而「Be water」是其偶像的名句。

