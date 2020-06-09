【真人騷】吳尊文萊舉行婚禮 跟太太林麗吟Sweet爆咀嘴 (16:14)

吳尊與太太林麗吟參與內地真人騷節目《婚前21天》，近日二人於文萊舉行婚禮，大女NeiNei（吳欣怡）及細仔Max（吳欣樂）亦有現身，一家四口相當幸福，吳尊與林麗吟更sweet爆咀嘴。

吳尊在微博分享當晚情況，並發長文談感受：「今天很感恩跟大家分享我們的婚禮...一生中可以遇到一位會努力去珍惜彼此的另一半不容易...一起經過太多的起起落落...一起成長的過程是我最享受和珍惜的所以這一次也在婚禮場地建了一間我倆的博物館。

愛和家庭對我太重要了...她讓我生命擁有動力，也讓我有勇氣去追求我們一家的夢想﹗也因為擁有這種幸福，讓我對生活更樂觀更知足﹗一個人的心態可以判斷他的命運...很感恩讓我找到了可以去陪伴相守一生的她，也讓我對生活對未來充滿了期待。

我們從相遇到現在…偶爾會聊到這輩子的結束...聊起時都會很難過，但也讓我們更加的珍惜當下﹗這次在婚禮的求婚是我對麗吟下輩子的約定...希望老天爺能夠保佑我們下輩子還是一家人。

再次感謝大家一直以來的陪伴和你們的祝福。之前也一直想找時間來彌補沒有舉辦婚禮的遺憾，正好《婚前21天》節目組找到了我們..從一開始節目組制（製）作人讓我們知道這節目很有意義，到他們來汶（文）萊跟我倆討論讓我們比較放心，再到60人的團隊來到汶（文）萊拍攝...真的辛苦大家了。

雖然在節目錄制（製）期間遇到了疫情，需要我們自己在汶（文）萊找一些朋友一起把這節目拍完..那時候我們在家錄制（製）真的非常難…

但看到節目組的努力和用心，看到他們都沒有放棄我們，我們更覺得應該好好的把這很有意義的回憶完成.... .很辛苦，壓力很大，但反而更有意義，更真實，更親力親為的把我們人生最重要的一天做到沒有遺憾！更難得的是自己的小孩都可以參與爸媽的婚禮...這夢想實現得太完美了。」

（即時娛樂）