楊思琦今年2月為圈外丈夫誕下兒子Kody(豬豬),轉眼間囝囝已100日大!思琦在社交網分享她與豬豬的合照,又為兒子準備了紅雞蛋,但圈外老公繼續神秘未見影。思琦留言︰「Kody 100 days birthday ! I love my stroller very much so that I can go everywhere﹗Yeah!(Kody 100天生日﹗我非常喜歡我的嬰兒手推車,我可以去任何地方了﹗)生日有部『戰車』坐,可以出去散散步!好開心啊!」

(即時娛樂)