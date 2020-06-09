【圓農夫夢】暴雨影響西瓜收成 梁祖堯：爆咗真係好心痛 (22:49)

「劇帝」梁祖堯從小愛種植，在疫情肆虐下，其劇團的演出劇目延至8月公演，他趁這段時間實現耽擱已久的夢想，當上全職農夫，初嘗務農滋味。梁祖堯種米外，還嘗試種西瓜，今年他種了60個西瓜，可惜近日連場暴雨，致不少西瓜爆開，令他大感心痛。

梁祖堯在社交平台上載西瓜爆開的照片，並留言：「連日暴雨，對於收成期的西瓜傷害很大。這個時候需要乾燥的天氣，但西瓜因為吸太多水所以爆開了，都（到）目前為止已經爆咗10個了。其實如果現在採收，就可以保住西瓜，但係西瓜嘅味道已經因為吸入大量雨水已變得淡了，不夠甜。希望呢兩日天公做美，西瓜溫和地曬吓太陽，揮發左（咗）一啲水份（分），甜度就倍增！

雖然真心唔知道最後可以收到幾多個，雖然話晒辛苦左（咗）三個月，每日照顧見到爆咗真係好心痛，雖然一分耕耘真係唔係一定有一分收穫，不過， 但係作為一個農夫，我真係好想比（畀）到最好質量嘅嘢大家品嘗，咁，先對得住過去三個月嘅努力！星期日，馬寶寶農墟見！西瓜數量非常有限售完即止，但同場我個小地攤都會慈善義賣其他嘢，希望大家多多支持！」

（即時娛樂）