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【孝順仔】曾國祥陪媽媽到養和醫院覆診 (17:40)

文章日期：2020年06月10日

【今日直擊】曾國祥的母親近月出入養和醫院，他和老婆王敏奕不時到醫院探望。今午12時許，孝順仔曾國祥揸車陪媽咪到醫院覆診，一身便服打扮的他和家傭扶住媽媽步入醫院。

（即時娛樂）

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