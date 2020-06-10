【孝順仔】曾國祥陪媽媽到養和醫院覆診 (17:40)

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文章日期：2020年06月10日
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曾國祥陪媽咪到養和醫院覆診。（孫華中攝）
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【今日直擊】
曾國祥的母親近月出入養和醫院，他和老婆王敏奕不時到醫院探望。今午12時許，孝順仔曾國祥揸車陪媽咪到醫院覆診，一身便服打扮的他和家傭扶住媽媽步入醫院。
（即時娛樂）
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