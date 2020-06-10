【捲桃色糾紛】傳「清純栢芝」楊埕用刀割傷男友而被捕 (18:31)

「清純栢芝」楊埕被傳上月捲桃色糾紛，並涉刀傷男友被捕，不過她受訪時否認是涉案女被告。（資料圖片/ig圖片）

曾被稱為「清純張栢芝」的楊埕，參加過2014年港姐但最終退選，她曾跟郭秀雲兒子龐景峰拍拖兩年，不過二人在2017年分手。有報道指楊埕跟男友Marco爆桃色糾紛，翻查資料，5月21日有一對同居男女，疑因感情問題爆爭執，事件驚動警方。

據報道，當日凌晨近2時，一名女子報稱於土瓜灣馬頭角道一單位內，遭其前男友襲擊受傷，警員到場時，發現男女雙方均有受傷，經調查後兩人被捕及送院。

現場消息指出，27歲姓楊女事主與31歲姓屈男事主分手，楊女在單位內收拾細軟欲搬離單位，屈男疑借酒消愁情緒失控，用剪刀剪爛楊女手袋，又曾持刀指嚇對方，其間楊女疑奪刀割傷屈男的手，屈男負傷揮拳還擊。

事件中，屈男涉嫌藏有攻擊性武器、普通襲擊及刑事毁壞被捕，楊女則涉嫌傷人被捕，案件交由九龍城警區刑事調查隊第3隊跟進。

27歲姓楊女被告當日遭警方拘捕時，戴了太陽眼鏡及口罩遮樣，當時她身穿幻彩褲，事有湊巧，在楊埕的instagram中，亦有跟女被告同款的褲、太陽眼鏡和波鞋；至於屈男所穿的迷彩外套，楊埕亦曾穿過，不過今天楊埕的ig內，有關幻彩褲和迷彩外套相片離奇消失。

楊埕接受傳媒訪問時，否認是涉案女被告，又否認自己居於土瓜灣，並強調自己是單身，沒有男友，兼沒有和人同居。

（即時娛樂）