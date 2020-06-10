【曾因超雲爆罵戰】陳山聰認年少氣盛 跟周柏豪握手言和 (19:16)

周柏豪和陳山聰那些年曾因為何超雲，兩男曾隔空爆罵戰，現時事過境遷，兩人在節目中握手言和。（無綫電視網上視頻截圖/資料圖片/明報製圖）

由「雙豪」袁偉豪和周柏豪主持的節目《兩個小生去Camping》，每集邀請不同嘉賓亮相，一齊煮食及傾偈訴心聲，前晚播出一集有洪永城和陳山聰擔任嘉賓。

準爸爸陳山聰曾跟賭王千金何超雲拍拖，柏豪亦跟超雲傳過緋聞，山聰和柏豪於9年前隔空罵戰，山聰曾在農曆新年赤口，在微博接連發了幾條貼文，山聰曾寫道：「唔該有啲人唔好利用人哋個名見報啦！」山聰當年說自己是設計師Rick Owens的粉絲，但他暗指有人穿壞了，所以不會再穿；湊巧柏豪亦是該潮牌粉絲，山聰的微博留言不禁令人聯想到是指向柏豪，當時柏豪回應：「我知道你看到我的，盡情向我開火吧，繼續繼續，我超愛這初三赤口之戰。」

9年過去，柏豪和山聰難得冰釋前嫌，在節目中邊吃邊閒聊，期間柏豪還提及當年「黑歷史」：「我和山聰完全未合作過，我心裏一直有件事，我們以前有些所謂新聞…」山聰接着說：「其實這件事，我來之前都想了幾晚，需不需要在這裏講呢？這件事，真心，在我角度，當年我是年少氣盛去寫那段說話出來，就是為了一件衫，其實真是好無聊的事。」柏豪亦承認當年自己年少氣盛，不過有這些經歷，才令他們成長。山聰稱現時大家各有家庭及小朋友，最後兩人碰杯兼握手言和呢！

（即時娛樂）