林嘉欣刻意增肥10幾磅 演不修邊幅中年婦女 (19:36)

由黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡和廖啟智等合演的電影《死因無可疑》，將於本月25日上映。戲中演「沈子玲」的林嘉欣，造型先聲奪人，嘉欣表示事前做足準備工夫。導演袁劍偉心目中的沈子玲，是個不修邊幅兼身形偏胖的中年婦人，並有個凸出的胃腩，嘉欣曾試過「裝假腩」，惟效果失真，嘉欣笑言：「導演說要我犧牲一下，增肥好容易，只要晚晚吃宵夜，1個月立即見效，足足胖了10幾磅。」

同時嘉欣亦不染髮、不搽潤手霜：「平常可以用特別顏料的化妝筆，去塗白頭髮，但在高清的鏡頭下，很容易被看出造假，我有3個月沒染過髮，拍攝時家樂也有疑問『為什麼嘉欣的白頭髮那麼真實？』很簡單，因為那就是真的！」

有一幕，沈子玲與演丈夫的朱重德（黃秋生飾）在大檔賭錢，舉動似足職業賭徒；現實中的嘉欣卻從不沾賭，甚至未踏足過賭場。她說：「為了這一幕，我專程往澳門賭場實地觀察，特意挑選下午時段，會看到較多中年婦女，她們賭到近黃昏便離場回家煮飯，家人亦未必發現！」

嘉欣還親身落場試玩21點，不過卻換來被罵，她說：「我有少少喬裝，荷官認不出我，要知道我沒有經驗，在賭枱自然緊張，荷官問要不要牌，我下意識地點了點頭，荷官不耐煩地罵『不能點頭，要用手勢！』原來因為賭場遍佈閉路電視，會要求賭客以手勢作清楚示意。」

（即寺娛樂）