【愛犬離世一年】小儀發文悼DeeDee：掛念你呢隻窩心仔 (23:23)

阮小儀的愛犬「DeeDee」去年6月離世，令小儀傷心不已，曾於網上撰文悼念，今日是DeeDee離開一年的日子，小儀再次發文悼念愛犬。

「我最愛嘅DeeDee：

你好嗎？6月10號終於到喇！你離開遮遮已經有1年喇！

上年呢一日，你喺遮遮懷中離去，好唔捨得，到而（依）家都係。

之前嗰11個月，每個月嘅10號，遮遮都刻意寫低一啲說話，當係同你傾計（偈），或者係俾（畀）遮遮自己用時間去釋懷，慢慢慢慢將心入面嘅痛減去⋯⋯但唔代表遮遮要忘記DeeDee你，而係遮遮希望自己可以將呢個痛心化成掛念，永永遠遠都掛念你呢隻窩心仔。

睇返啲相，好掛住DeeDee你條長脷仔，好掛住你隻手仔擁抱住遮遮，好掛住你錫（惜）細佬佬，好掛住同你去公園園行一陣，好掛住你瞓咗遮遮張床，好掛住你個大屁屁，好掛住好掛住DeeDee你好多嘢⋯⋯ 好啦，一年喇，你要乖，乖乖繼續做阮家嘅DeeDee，做隻快樂小天使守護住遮遮，媽媽，爸爸，細佬佬⋯⋯ DeeDee，遮遮永遠掛念你，miss u & love u!❤️❤️❤️ #遮遮最愛deedee」

（即時娛樂）