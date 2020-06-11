梁詠琪做Sofia專屬說書人 再生B由5歲囡囡話事 (12:10)

梁詠琪（Gigi）最近推出新專輯，身為西班牙媳婦的她為討丈夫Sergio開心，刻意選用西班牙文「PRELUDIO（序曲）」作為碟名。她透露女兒Sofia（祈淑菲）是其新碟靈感的泉源，雖然兩母女終有天會一起影唱片封套，但現在已想到在封套設計上預留位置，讓女兒貼上自己的照片。

Sofia已5歲大，Gigi每晚也為女兒說故事，有時候更和老公夫妻檔上陣，將故事演出來。她說︰「女兒很喜歡聽我講故事，可能我又搭上演技，令劇情更豐富。我會扮恐龍叫，又會扮公主聲，扮聲時還會演戲。女兒每次也很期待，有時見我做得好，還要求我做多次，有時會有好多take，辛苦過拍戲！老公都有參與演出，會在牀上跳來跳去，比我更誇張。」

Gigi透露女兒至今仍跟他們睡，其枕邊人是Sofia才對。Gigi說︰「她很喜歡說話，有沒有人聽也照講。我有時表面在留心聽，心已神遊到其他地方。」被問到Sofia可想要弟妹時，Gigi說︰「她很飄忽，有時見到別人跟BB玩時就說想要個BB，但認真問她時，她又說要想一想，還稱責任重大要想清楚，好似是她生BB似的，那就讓她先考慮清楚。我就順其自然，最初幾年很心急，想趁未減肥前再懷孕，但一直忙及未有聲氣，現在女兒已5歲，如由頭來過不知會如何，已過了很心急的時間。」

（即時娛樂）