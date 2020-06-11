降魔人角色深入民心 馬國明嚇到小妹妹尖叫 因為…… (20:01)

馬國明在社交網透露了事件後，胡鴻鈞、劉佩玥也好奇那位小妹妹見到他們時會有何反應。（馬國明Instagram圖片 / 明報製圖）

馬國明飾演的小馬，在劇中有很多鬼界朋友，也是小妹妹害怕他的原因之一。（資料圖片 / 明報製圖）

馬國明有天在屋企樓下大堂，什麼也沒做，竟然嚇到一位小妹妹尖叫。（無綫電視網上視頻截圖 / 馬國明Instagram圖片 / 明報製圖）

馬國明主演的《降魔的2.0》深受觀眾歡迎，誰知有位小妹妹因為看得太投入，竟以為馬國明真的是降魔人，有天見到他驚到大叫起來，令馬國明及那位小妹妹的媽媽非常尷尬！

馬國明在社交網上載了一封小朋友字迹的信，透露當日發生了何事。他說：「有一天......我喺屋企樓下大堂遇見一個小妹妹......佢一見到我......指住我，好驚、大叫、亂跳......佢媽媽不停講對唔住......🤔🤔🤔 之後隔咗兩日......我收到呢封信......🤣😂🤣😂🤣」

原來，信件是當日那位小妹妹寫的，但收信人是「小馬」而不是馬國明。妹妹向小馬道歉，說她當日對住小馬尖叫，是因為她很害怕，原因是小馬有很多鬼界朋友，還有沾了血的兩元硬幣。

馬國明看完信件後啼笑皆非，透過社交網說︰「小妹妹.....請你放心......我已經叫我所有👻朋友留返（番）喺屋企......佢哋唔敢去嚇你喇......唔使驚......😘😘😘」

胡鴻鈞在劇中飾演將被魔性吞噬、變成羅剎的鬼魂，他留言︰「我搵日去探下（吓）佢🤡。」不過，有網民說如果小妹妹認出胡鴻鈞是羅剎，可能會驚到有心理陰影。同樣飾演鬼魂的劉佩玥說︰「佢見到我會點👻👻👻😂😂😂？」「龍貓」何遠東則說︰「我可以提供戲劇課堂俾（畀）小妹妹，釋除疑慮😄😄。」

（即時娛樂）