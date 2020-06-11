【港姐網上舉行】余詠珊任由觀眾向佳麗發問 涉及政見就… (19:39)

【今日直擊】《2020香港小姐競選》因疫情改於網上舉行，今日在將軍澳電視城舉行記者會公布細節，屆時進行網上面試及網上訓練，實體決賽將於8月下旬舉行，全球網上招募即日展開。馮盈盈、劉佩玥、陳曉華、黃嘉雯及何依婷等現身支持，並向有意選美女士提供心得。

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港姐統籌經理余詠珊希望今屆港姐在傳統電視與網上取得新平衡，除傳統內容亦會加入新環節，增強與觀眾互動，「會有很多個人化環節，例如會看到參賽者的生活狀況、衣著品味及性格等，觀眾可以向佳麗提問，我們希望做到網上、網下同樣精彩」。至於觀眾問題會否經過濾，例如涉及政見？余詠珊稱暫時沒這個打算，既然在網上進行便會給予相當的自由度，近年亦發現觀眾的提問很有價值，並非要挑戰他們底線，但如果講粗口或穢褻便會踢對方出去。

有關參賽者的入圍形式，余詠珊表示會進行多個回合，亦有方法核實參賽者身分；海外參賽者方面，她認為很難預測能否來港，一切要看疫情而定。

港姐陳曉華覺得打燈很重要，家中亦有幾盞燈，「打得靚能突顯輪廓，我還會用白紙打面光，但P圖就不好了，太假」。黃嘉雯指創意很重要，或者以新奇造型可吸引人，例如潛水教練可穿潛水衣，健身教練以運動造型示人。

（即時娛樂）