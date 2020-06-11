【《那些我愛過的人》有冇抄襲？】馬貫東孖連詩雅談情：唔好列我入公敵 (22:47)

無綫劇集《那些我愛過的人》首周播映，馬貫東飾演的古希晨醫生給觀眾留印象，今次阿東是男二的位置，演患有亞氏保加症的醫生。據無綫官方的角色介紹，古希晨是「古怪神醫」，性格固執、不懂社交、高智商與情商低。他是一名「自閉症譜系障礙」（亞氏保加症）患者，這個神神化化的醫生醫術了得，但不顧及病人情緒，常在不當場合太直接講解病情，令病人尷尬。

劇集播映以來，馬貫東這個角色受熱議，皆因電視劇中患亞氏保加症的醫生，令人聯想到韓、日與美版的電視劇《Good Doctor》，少不免有抄襲的爭議。馬貫東接受《明報》電話訪問，「抄襲」的議論對他未造成困擾，他最擔心是怕觀眾對亞氏保加症患者有誤解。劇中安排他跟「宅男女神」連詩雅是一對，亦令他陷成為宅男公敵的危險，他笑說：「唔好將我列入公敵啦！」

問馬貫東有否看過不同版本的《Good Doctor》？他說：「我睇咗好多關於亞氏保加症題材嘅劇同電影，唔同題材都會帶出唔同感覺嘅病患者，從而理解多啲唔同程度嘅亞氏保加症，紀錄片我都有睇。我亦見過三個亞氏保加症朋友，我將佢哋三個嘅某啲特徵放咗入去古希晨的角色中。」提到抄襲問題，他明白古希晨的角色設定同背景，難免會令人有聯想，但編劇設計古醫生的角色，是希望讓觀眾多了解亞氏保加症，應該用什麼方法或態度跟這類朋友相處。劇集拍攝前他先做功課，拍攝片段給劇組看，以不同的演繹方式，看劇組覺得哪種方式最貼近古希晨。

他觀察所得，亞氏保加症患者最大特徵是說話語調較平坦，但講到自己有興趣或專長的事情，說話會講得好快，不過快得來好清晰。監製關樹明跟他說，若然古醫生的角色演繹得不好，便有機會令人討厭，提醒他演繹得可愛些並且要多笑容。他感最大壓力是背負住亞氏保加症這個名字，「如果做得唔好，或帶出嚟嘅信息唔清晰，會令到觀眾更加誤解有亞氏保加症嘅呢一班朋友」。他又補充跟亞氏保加症患者相處，不需要覺得他們可憐或是特殊人物，只要多一點包容，像平常人相處就可以。

古希晨跟連詩雅飾演的靚女醫生方書文是一對，在網上討論區不難找到網民為此對馬貫東作批評，問他是否知道陷入宅男公敵的危機？他笑說：「當我知道拍檔係邊個嘅時候，我已經有晒心理準備，希望觀眾鍾意呢套劇之餘，唔好將我列入公敵啦！」他首次跟連詩雅合作，首星期開工便要攬實對方，馬貫東說：「其實好尷尬，我哋都有溝通過，又試咗位先拍，我都有同佢講，如果覺得唔舒服可以提出。」他透露劇中跟連詩雅的感情發展還有些小浪漫，比較甜蜜但不會激烈。問他有否信心憑此劇「出位」？他說：「每一個角色我都會盡力做好，出唔出位係其次，最希望觀眾鍾意，同埋可以做到劇組想我帶出嘅信息。」

（即時娛樂）